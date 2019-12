POKER AL GENOA, L’INTER RIPRENDE LA JUVE IN TESTA ALLA CLASSIFICA

MILANO (ITALPRESS) – L’Inter prosegue il duello a distanza con la Juventus e riaggancia i bianconeri in testa alla classifica. Dopo due pareggi consecutivi, gli uomini di Conte si sbarazzano del Genoa per 4-0 e mettono ancor più in pericolo la posizione di Thiago Motta sulla panchina del Grifone. Ai nerazzurri bastano due minuti intorno alla mezz’ora per mettere in discesa il match. Al 31′ è Lukaku a timbrare con un colpo di testa sul preciso cross di Candreva. Passano pochi secondi e al 33′ il belga si traveste in uomo assist per Gagliardini, al rientro da titolare al centro del campo, a segno con un destro leggermente deviato che non lascia scampo a Radu. In avvio di ripresa Lukaku si divora la doppietta personale dopo l’erroraccio di Romero ma è protagonista di un bel gesto al 64′, momento in cui lascia la trasformazione di un rigore a Esposito: il classe 2002 ringrazia e non delude, segnando la prima rete in carriera in Serie A. L’Inter domina negli spazi aperti e dilaga calando il poker ancora con Lukaku, questa volta letale con un potentissimo mancino dal limite che bacia la traversa e si insacca alle spalle dell’incolpevole Radu: per il Genoa è notte fonda al penultimo posto con soli 11 punti all’attivo.

(ITALPRESS).