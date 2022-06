Pnrr volano per il welfare

Il Pnrr volano importante per il welfare. Ne è convinto il presidente della Camera Roberto Fico, intervenuto in videocollegamento alla presentazione del Rapporto sullo stato sociale. Le Istituzioni sono chiamate a rendere più equo, sostenibile ed efficiente il sistema di welfare italiano, assicurando in particolare il riequilibrio territoriale e generazionale delle prestazioni sociali. fsc/