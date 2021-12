ROMA (ITALPRESS) – “Tra le priorità progettuali della Regione Lazio per la definizione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) c’è anche un intervento importante per il territorio di Tivoli: le opere di difesa idraulica del fiume Aniene nella località di Martellona – Albuccione. Un progetto che vale quasi 11 milioni di euro.

I lavori in oggetto sono finalizzati al completamento della messa in sicurezza dell’insediamento spontaneo in località Martellona – Albuccione, un’area naturalmente allagabile”. Così Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio.

“Sono previste alcune opere, principali e ausiliarie, necessarie alla realizzazione della protezione idraulica dell’Albuccione. Tra queste la costruzione di un argine di 3.8 km e la creazione di un sistema di idrovore”.

“Le diverse infrastrutture consentiranno la completa tutela idraulica dell’insediamento di Albuccione e la possibilità di procedere alla deperimetrazione dell’intera area, consentendone il risanamento urbanistico e igienico sanitario. Queste opere si aggiungono alla realizzazione di una cassa di espansione di adeguata capacità, in corso di completamento, in località Giardini di Corcolle (comune di Roma).

Un intervento fondamentale per il comune di Tivoli e per i territori limitrofi. Con il #NEXTGENERATIONLAZIO si potranno mettere in sicurezza diverse aree del territorio della nostra Regione” conclude.

