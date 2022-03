POTENZA (ITALPRESS) – Ha subito voluto ringraziare medici, sanitari, volontari e operatori della protezione civile, il presidente della Regione Vito Bardi presente all’incontro “Italia Domani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” che ha visto la partecipazione dei ministri Roberto Speranza e Mara Carfagna e al sottosegretario all’editoria Giuseppe Moles.

“Se siamo qui a parlare del Pnrr è grazie al vostro prezioso contributo. Sono treni che non possiamo perdere – ha detto – e a proposito di infrastrutture ha ricordato il completamento dell’ultimo tratto di Bradanica che migliora la mobilità di migliaia di lucani. “La storia ci ha dato l’ennesima opportunità, stavolta non possiamo perderla. L’alta velocità in Basilicata è un dovere morale per la nostra regione. Il governatore ha parlato di uguaglianza per i cittadini delle grandi città e delle aree più interne. “Per la Basilicata il digitale è una premessa indispensabile. Scuole, sanità, borghi, transizione ecologica, transizione digitale, inclusione sociale, lo stesso Piano strategico regionale, da poco varato, ha individuato nel PNRR una leva fondamentale per innescare processi che si oppongano al declino”.

Il governatore ha poi ricordato le azioni di solidarietà da mettere in campo nei confronti della popolazione ucraina, e ha affrontato il problema del “caro bollette” e dell’ incremento dei costi energetici. “Il mio pensiero e la mia solidarietà – ha sottolineato – va alla giusta protesta odierna di agricoltori e autotrasportatori. Dobbiamo ragionare con occhi e cuori nuovi. Dobbiamo riattivare energie positive, puntare sui giovani, dare coraggio e portare ciascuno la propria pietra al cantiere della costruzione di società più giusta, pacifica ed equa”.

Ci sono per la Basilicata, è stato detto nel corso dei lavori: 48milioni per le linee ferroviarie regionali, ulteriori investimenti sulla Zes Ionica per 50 milioni. Per il sottosegretario all’editoria, il lucano Giuseppe Moles è importante veicolare le informazioni e le opportunità dei bandi in corso, come quelli per i servizi e l’edilizia scolastica.

Come Presidenza, abbiamo messo in campo un vademecum a disposizione degli enti locali”.

Ai partecipanti sono stati forniti due sondaggi per comprendere i fabbisogni dei territori. E’ stato chiesto quali siano le prime tre parole pensando al Pnrr e quali gli ambiti prioritari per proprio territorio. In Basilicata è emerso che il tema storico è legato alle infrastrutture, è questa la domanda principale del territorio.

Il ministro della Salute Roberto Speranza, ha parlato della sua esperienza di governo, senza precedenti per le problematiche come la pandemia e oggi una crisi geopolitica, ma anche le risorse sono state inedite. La Basilicata, ha ricordato il ministro, si è sempre distinta per saper bene spendere i fondi europei. “La sanità è decisiva se l’Italia è cresciuta di 6,5 punti nel 2021 è merito del servizio sanitario. Adesso l’obiettivo è di renderlo ancora più forte. Nella riforma – ha detto – ci sono venti miliardi e una delle parole chiavi sarà quella legata alla prossimità. Non bisogna andare lontano a curarsi. Sull’assistenza domiciliare è vero che siamo ancora in ritardo, l’Italia secondo Ocse fa solo il 4 per cento contro una media europea del sei per cento. Con le risorse del Pnrr miriamo a essere i primi in Europa”.

“Investire sulla telemedicina e usare al meglio i dati a disposizione, che sono un patrimonio senza precedenti. Oggi abbiamo a disposizione di un fondo sanitario che da 114 passa a 124miliardi, dieci in più rispetto al passato, al quale si aggiungono i venti milioni del Pnrr”.

Una novità annunciata dal Ministro Speranza, riguardano i dati sulla salute. “Grazie anche alla determinazione della ministra Carfagna – ci sono 625 milioni per PON salute per superare il gap sugli screening oncologici e dedicati alla salute mentale, medicina di genere.

La ministra per il Sud e Coesione Territoriale ha insistito nell’abbattere quel muro indivisibile tra nord e sud. “Merito del governo Draghi – ha detto – interpretare l’approccio del sud non come zavorra, ma motore della crescita. Siamo consapevoli che l’isolamento è uno dei principali problemi ed è per questo che abbiamo stanziato più della metà delle risorse sulle infrastrutture a favore del sud. Finanziamo la Salerno – Reggio, poi le connessioni diagonali, per la Basilicata importantissima la Taranto Metaponto Potenza Battipaglia, l’ammodernamento della Potenza Foggia e Ferrandina Matera.

Carfagna ha sottolineato il problema che per la riqualificazione delle scuole, un esempio per i servizi che consentirebbero alle madri lavoratrici di continuare a lavorare.

In questo caso per i bandi, le domande sono state inferirori al budget, e quindi si è deciso per la proroga dei bandi. “Bisogna approfittate di questa occasione” – questo il monito della ministra agli Enti locali – ricordando che gli Uffici del Ministero sono sempre a disposizione.

(ITALPRESS).

