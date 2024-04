ROMA (ITALPRESS) – “La Commissione europea ha oggi accolto la richiesta del Governo italiano, presentata il 4 marzo 2024, di una revisione del PNRR per correzioni di natura tecnica, e ha adottato la relativa proposta”. Lo annuncia il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.

“La revisione è diretta alla correzione di alcuni elementi tecnici, necessaria per la piena attuazione del PNRR come modificato alla fine dello scorso anno. La proposta di revisione seguirà ora il consueto iter di approvazione”, spiega il ministro. “L’adozione da parte del Consiglio UE è prevista nel corso delle prossime settimane. L’approvazione di oggi conferma la costante e proficua collaborazione del Governo con i servizi della commissione”, conclude Fitto.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

