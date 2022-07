BARI (ITALPRESS) – “Il Pnrr è un’occasione imperdibile per tutto il Paese, a maggior ragione per il sud. Lo è anche per le condizionalità che sono state messe: giovani, donne e, appunto, Mezzogiorno”. Lo afferma Daniela Fumarola, segretaria confederale della Cisl, a margine del consiglio generale della Cisl Puglia sul tema ‘Il Pnrr nelle strategie di sviluppo della Puglià, tenutosi questa mattina a Bari.(ITALPRESS).

