NAPOLI (ITALPRESS) – “In Campania, anche per quanto riguarda il Pnrr, i lavori vanno avanti. Chiedo scusa, ma la Campania rimane un esempio di efficienza amministrativa straordinario. E anche per quanto riguarda le case di comunità, la Campania è perfettamente a norma rispetto alle scadenze del Pnrr. Quindi nessuno pensi di togliere risorse inventandosi alibi inesistenti”. Lo dice il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio. “E’ sempre una soddisfazione – prosegue ancora il governatore – dover proporre la Campania come un modello di efficienza, anche perchè non capita quasi mai di trovare queste notizie sulle reti televisive pubbliche e private o sui grandi organi d’informazione. La Campania fa notizia solo per le stupidaggini. Non c’è problema – conclude il governatore con un sorriso -: l’importante è andare avanti nella consapevolezza dei nostri concittadini, poi tutto il resto è aria fritta”.

– foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).