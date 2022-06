POTENZA (ITALPRESS) – “Complimenti ai Comuni di Pietrapertosa, Castelmezzano, Accettura, Ginestra, Rapone, che hanno vinto il bando per la “Linea di Azione B – Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici”. Quasi 6 milioni di euro dal Ministero della Cultura che si aggiungono ai 20 milioni di euro del PNRR per il progetto di Monticchio, sostenuto da tanti Comuni del Vulture Melfese, e ai 18 stanziati dalla Regione Basilicata in favore dei Comuni di Aliano, Colobraro, Rotonda e Irsina. Una strategia coordinata a livello nazionale e regionale, coerente con il piano strategico regionale, per dare nuove speranze e nuove opportunità alle aree interne e ai borghi della nostra meravigliosa Basilicata”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

– foto: ufficio stampa Regione Basilicata

(ITALPRESS).