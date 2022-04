Pnrr, 300 mln per 7.500 borse di dottorato

Sono stati pubblicati sul sito del ministero dell’Università e della Ricerca i primi due decreti sui dottorati di ricerca finanziati con investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta, in tutto, di 7.500 borse previste per l’anno accademico 2022/2023, per attività che devono essere avviate entro il 31 dicembre di quest’anno, grazie a 300 milioni di euro di investimento. mrv