Le PMI ai tempi dell’era phygital e il ruolo strategico dei CRM

In un’epoca digitalizzata come la nostra, la connessione tra il mondo fisico e quello digitale si rivela essenziale per le aziende, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI) che si trovano ad affrontare un mercato in costante cambiamento. L’implementazione del concetto di ‘phygital‘, ovvero l’intersezione tra il fisico e il digitale, unita alla gestione delle relazioni con la clientela (CRM), costituisce un passo fondamentale per ottimizzare l’efficienza operativa e garantire un’esperienza cliente di qualità.

L’approccio phygital agevola l’integrazione tra esperienze fisiche e digitali, unendo i vantaggi dell’interazione diretta con il cliente nel mondo reale all’efficienza e alla flessibilità fornite dalle soluzioni digitali. L’incorporazione di questa prospettiva insieme a un sistema CRM efficiente consente alle PMI di gestire in modo digitale ed efficiente i dati dei clienti, automatizzando svariate attività, dalle vendite al marketing, dall’assistenza all’e-commerce. L’obiettivo è comprendere in dettaglio i bisogni dei clienti e offrire un’esperienza personalizzata e coerente su tutti i canali.

In questo senso, TeamSystem ha redatto il manuale “CRM per le PMI. Cos’è, quando usarlo e quali sono i vantaggi”, che contiene le linee guida per scegliere un sistema CRM adatto alla propria attività, dalle funzionalità essenziali all’azienda alla sua semplicità d’uso, dalla sua potenziale integrazione con altre app alla sicurezza dei dati dei clienti. TeamSystem è una tech company italiana che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti.

Attraverso questo vademecum, presenta i benefici che l’uso di questo servizio comporta per le PMI. Partendo dall’ottimizzazione della gestione delle informazioni dei clienti, per migliorare la fedeltà e offrire un servizio clienti superiore, si procede poi all’analisi delle vendite e al monitoraggio dei dati per automatizzare il processo di gestione e organizzazione di ciascuna attività. Infine, offre vari esempi di utilizzo di un sistema CRM adattato alle necessità delle aziende.

Le imprese di piccole e medie dimensioni possono inizialmente riscontrare ostacoli nell’assimilare tali approcci. Nonostante ciò, esistono opzioni adatte che semplificano questa transizione. L’uso di sistemi CRM basati sul cloud, app mobili e strumenti di analisi dei dati può consentire alle PMI di gestire in modo efficiente e focalizzato le interazioni con la clientela, sia online che offline.

Per abbracciare completamente il potenziale dell’integrazione tra phygital e CRM, le PMI potrebbero adottare metodologie innovative. Una strategia vincente potrebbe contemplare l’impiego di tecnologie come l’Internet delle cose (IoT) per personalizzare ulteriormente l’esperienza del cliente nei negozi fisici, collegandola con i dati ottenuti dal CRM. Ad esempio, sensori smart potrebbero raccogliere dati sul comportamento dei clienti nei punti vendita fisici, consentendo alle piccole e medie imprese di personalizzare offerte e promozioni in real time.

L’evoluzione attraverso l’integrazione tecnologica è determinante: unire in modo armonico le risorse emergenti offre nuove direzioni per la crescita costante delle PMI, assicurando contemporaneamente una customer experience fluida tra il mondo reale e quello digitale.