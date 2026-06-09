Plenitude avvia in Spagna la produzione dell’intero impianto di Renopool, il suo più grande parco fotovoltaico costruito a livello mondiale

ROMA (ITALPRESS) – Plenitude ha avviato la produzione del secondo blocco da 200 MW del progetto fotovoltaico Renopool, situato nel comune di Solana de los Barros, in provincia di Badajoz (Estremadura, Spagna). È quanto si legge in una nota.

Renopool, il più grande progetto solare costruito dalla Società a livello mondiale con una capacità installata totale di 330 MW, entra così pienamente in esercizio. Il complesso, composto da un impianto da 130 MW (blocco nord) in produzione da giugno 2025, e da uno da 200 MW (blocco sud), è stato progettato secondo criteri di efficienza, privilegiando un uso ottimizzato del suolo attraverso il layout della struttura.

Il parco solare di Renopool comprende circa 565.000 moduli bifacciali e si prevede che raggiungerà una produzione annua stimata di circa 670 GWh. Il progetto “è stato sviluppato con successo nel rispetto della timeline biennale definita dalla Società, generando un impatto positivo in termini occupazionali sul tessuto sociale ed economico dell’Estremadura”.

I lavori di costruzione sono iniziati nel febbraio 2024 con lo sviluppo del blocco nord, entrato in esercizio nel giugno 2025. L’intervento si completa ora con la finalizzazione e la messa in esercizio del blocco sud. Durante la fase di costruzione sono emersi diversi ritrovamenti archeologici, risalenti principalmente al Calcolitico, che Plenitude ha provveduto a catalogare e conservare, ponendo al contempo le basi per future attività di ricerca.

Le attività di monitoraggio archeologico svolte in sito in ottemperanza alle prescrizioni previste e in piena collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti – in particolare la Regione dell’Estremadura e il Comune di Badajoz – hanno inoltre permesso di integrare tali ritrovamenti nello sviluppo del progetto.

Questo approccio “ha garantito una convivenza armoniosa tra innovazione tecnologica e tutela del patrimonio storico dell’area. Plenitude, nel quadro degli adempimenti previsti ai fini dell’autorizzazione del progetto, ha inoltre promosso iniziative di lungo periodo dedicate alla conservazione della biodiversità e alla tutela ambientale, come l’accordo siglato con la Fundación Funpasos e l’Università di Estremadura, che sosterrà cinque anni di studi scientifici sulla presenza faunistica e sulla qualità del suolo all’interno degli impianti solari”. Plenitude conferma la propria presenza e il proprio impegno nel settore delle rinnovabili in Estremadura, dove è presente anche nel mercato retail.

“L’avvio della produzione di Renopool, il più grande parco solare costruito da Plenitude a livello mondiale, conferma il nostro impegno presente e futuro in Estremadura. Siamo profondamente grati per la collaborazione e il riscontro positivo che abbiamo costantemente ricevuto dalle istituzioni coinvolte, che hanno reso possibile il successo del progetto, nel rispetto efficiente delle tempistiche previste”, ha detto Mariangiola Mollicone, Head of Renewables for Western Europe e CEO di Plenitude Renewables Spain. Plenitude possiede in Spagna una capacità installata da fonti rinnovabili di circa 1.8 GW e opera con impianti eolici e solari in Andalusia, Estremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galizia, La Rioja e Catalogna.

La Società è presente in Spagna con un modello di business integrato che comprende la produzione da fonti rinnovabili, la vendita di energia e soluzioni energetiche, oltre alla mobilità elettrica.

-Foto ufficio stampa Eni-

(ITALPRESS).