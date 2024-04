NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dopo i Minnesota Timberwolves, altri due team, entrambi nella Western Conference, superano il primo turno dei playoff della Nba. Si tratta dei Denver Nuggets, che vincono la serie contro i Los Angeles Lakers per 4-1, e degli Oklahoma City Thunder, che piegano i New Orleans Pelicans per 4-0.

Eliminati dunque LeBron James e compagni, sconfitti di misura in gara 5 (4-1 la serie) per 108-106. A decidere gara cinque, alla Ball Aren di Denver, è stato l’idolo di casa Jamal Murray. Il canadese ha realizzato allo scadere il canestro della vittoria, come in gara 2, e ha messo a referto 32 punti, contro i 30 di LeBron James. E’ il secondo anno di fila che i gialloviola escono dai playoff per mano dei Denver Nuggets. Al secondo turno Murray e soci se la vedranno contro i Minnesota Timberwolves. Avanzno anche i Thunder, questa notte corsari allo Smoothie King Center di New Orleans.

Il quarto e decisivo punto della serie (terminata 4-0) per il team di Oklahoma City è arrivato con il risultato di 97-89. Sugli scudi un altro canadese, ovvero Shai Gilgeous-Alexander, autore di 24 punti. Stessa cifra, poi, l’ha centrata anche il compagno di squadra Jalen Williams.

Infine, nella Eastern Conference, i Boston Celtics hanno vinto gara 4 contro gli Heat, per 102-88, portandosi avanti nel confronto di primo turno dei playoff per 3-1. Alla Kaseya Center di Miami il protagonista assoluto è Derrick White con ben 38 punti a referto.

