Piunti (Conou) “La filiera italiana del riciclo è un’eccellenza”

ROMA (ITALPRESS) - "Tutta la filiera del riciclo italiana - che non è solo l'olio minerale - è particolarmente brillante, ha dei risultati sicuramente superiori alla media europea, ma gli italiani non lo sanno. Nel nostro piccolo cerchiamo di fare comunicazione su questo tema, perché all'origine di questa eccellenza italiana c'è anche la nostra mentalità di Paese povero di risorse". Inoltre "l'industria del riciclo è nuova, gli impianti e le tecnologie sono nuove e il sistema autorizzativo si basa sulle province e sulle Arpe provinciali regionali: il dialogo con le amministrazioni provinciali che danno le autorizzazioni qualche volta può essere difficile, credo che il polo centrale di know-how dovrebbe dare un grande supporto agli enti locali, altrimenti si rischiano anomalie e sperequazioni". Lo ha detto Riccardo Piunti, presidente del Consorzio Nazionale Oli Usati (Conou), intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'agenzia Italpress. xi2/fsc/sat/mrv