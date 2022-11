MILANO (ITALPRESS) – La Bmw X7 è rapidamente diventata il modello di lusso del marchio dell’elica blu di maggior successo. Il profilo del più grande Sports Activity Vehicle bavarese è stato ora affinato grazie a numerosi dettagli, in particolare con un frontale di grande impatto visivo, un pacchetto M Sport dal look totalmente nuovo, cerchi in lega leggera che misurano fino a 23 pollici, il sistema operativo iDrive di ultima generazione che include il Bmw Curved Display e il bmw Operating System 8. La nuova BMW X7 è anche dotata di un’ampia gamma di equipaggiamenti standard, di sistemi di assistenza alla guida e della più recente tecnologia mild hybrid 48 Volt per le sue tre varianti di motore. La gamma è capitanata da un nuovo V8 a benzina da 4,4 litri per la Bmw X7 M60i xDrive, che deriva dai motori che alimentano le auto ad alte prestazioni. La tecnologia M TwinPower Turbo e un collettore di scarico a bancate incrociate consentono di sfruttare ben 530 CV, con una coppia massima di 750 Nm, e uno sviluppo di potenza impressionante. Un motore da sei cilindri in linea di ultima generazione fa il suo debutto nella Bmw X7 xDrive40i.

Questo vanta numerose innovazioni che migliorano sia le prestazioni che l’efficienza per quanto riguarda il processo di combustione, lo scambio di gas, il controllo delle valvole, l’iniezione e il sistema di accensione. La potenza del nuovo motore è di 380 CV, mentre la coppia massima sale a 520 Nm e può essere aumentata fino a 540 Nm con il supporto del sistema mild hybrid. Gli aggiornamenti del motore diesel a sei cilindri in linea della nuova Bmw X7 xDrive40d hanno portato anche miglioramenti nei consumi e nelle emissioni. La potenza massima del sistema di propulsione è di 352 CV. La coppia nominale del motore diesel è di 700 Nm, che può essere aumentata fino a 720 Nm con il supporto del sistema mild hybrid. La caratteristica comune più importante dei tre propulsori è l’integrazione della tecnologia di nuova generazione mild hybrid 48V. Nel suo ultimo sviluppo, consiste in un generatore di avviamento montato sull’albero motore integrato nella trasmissione che contribuisce con 12 CV di potenza extra e 200 Nm di coppia in più. Tutti i motori sono abbinati a un cambio Steptronic Sport a otto velocità con palette sul volante e funzione Sprint. La potenza del motore può essere scaricata su strada – o su un terreno non asfaltato, se necessario – tramite il sistema di trazione integrale BMW xDrive.

foto: ufficio stampa Bmw group Italia

(ITALPRESS).