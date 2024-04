Piu “In Sardegna edilizia popolare prioritaria”

CAGLIARI (ITALPRESS) - "Si parte dal risolvere i problemi che abbiamo ascoltato in campagna elettorale. Credo che l'edilizia popolare vada rimessa al centro di un progetto importante da parte della Regione. Tanti ragazzi e tante ragazze vivono la difficoltà della casa e tanta edilizia popolare purtroppo ha bisogno di una manutenzione straordinaria e ordinaria. Non c'è più tempo da perdere". Così all'Italpress l'assessore regionale dei Lavori Pubblici, Antonio Piu, a margine della prima seduta del Consiglio regionale della Sardegna per la diciassettesima legislatura. xd4/tvi/gtr