MILANO (ITALPRESS) – Brutta esperienza per Samu Castillejo. Il

calciatore del Mian è stato rapinato a Milano da due ragazzi che

gli hanno puntato una pistola in faccia e gli hanno rubato

l’orologio. Lo spagnolo non ha riportato ferite, ma è rimasto

scosso dall’accaduto e lo ha raccontato sui social network: “Ma a

Milano tutto a posto? Due ragazzi mi hanno derubato puntandomi la

pistola in faccia”, ha scritto Castillejo sulla propria storia

Instagram. I numerosi messaggi ricevuti dai fan, preoccupati per l’accaduto, hanno spinto poi lo spagnolo a rassicurare tutti con un secondo messaggio: “Ma comunque tutto a posto – ha spiegato l’attaccante rossonero – Mi hanno portato via solo l’orologio. Io sto bene grazie”. Per Castillejo resta comunque una brutta disavventura. Peraltro lo spagnolo non è l’unico calciatore ad aver subito rapine negli ultimi anni. Nel 2015 l’allora interista Mauro Icardi fu derubato, sempre a Milano, da due persone in moto mentre stava parcheggiando il fuoristrada: all’attuale centravanti del Psg fu portato via un orologio da oltre 40 mila euro. Di recente, invece, la rapina a mano armata è toccata ad alcuni calciatori del Napoli, mentre l’ultimo in ordine di tempo l’ex juventino Claudio Marchisio: quattro rapinatori sono riusciti a entrare nella sua villa a Vinovo e, dopo aver minacciato il calciatore e la compagna, sono fuggiti con gioielli e orologi.

(ITALPRESS).