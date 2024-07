ROMA (ITALPRESS) – Si chiama Rally di Roma Capitale e mai come

stavolta lo sarà anche di fatto per i protagonisti del Pirelli

Star Rally 4 Top 2024, visto che sarà determinante nella corsa al

titolo 2024 della massima serie dei trofei Pirelli riservati ai

piloti italiani, anche in virtù del punteggio maggiorato associato a questo rally internazionale di maggiore lunghezza e difficoltà con validità anche per il Campionato Europeo Rally FIA (ERC) oltre che per il Campionato Italiano (CIAR Sparco). Non solo, il rally laziale chiuderà anche il girone Centro-Sud del monomarca Pirelli riservato alle vetture Rally4 a due ruote motrici ed a cui sono associati importanti premi in denaro. I protagonisti più attesi saranno i tre piloti con le Peugeot 208 Rally4 curate dal team GF Racing che al giro di boa della stagione promettono di monopolizzare la classifica: Giorgio Cogni, Christopher Lucchesi e Denis Vigliaturo. L’ex campione italiano junior Giorgio Cogni si presenta a Roma da leader della serie e sull’onda della bella prestazione di Verona, dove ha ottenuto il secondo successo stagionale fra i piloti che utilizzano i Pirelli PZero. Alle sue spalle “Lucchesi jr” punta sia a ridurre i 15 punti che lo separano dal compagno di team piacentino nella classifica assoluta che a risolvere a suo favore la caccia al primo premio in denaro legato alle gare tricolori del Centro-Sud, dove i due sono ad oggi in parità. Per Denis

Vigliaturo, il più convincente dei rookie di categoria del

Tricolore, l’opportunità di scavalcare in classifica generale

Edoardo De Antoni, che a Roma non sarà presente. Occasione

preziosa anche per Emanuele Fiore, reduce da un positivo Rally Due Valli. La validità per il Campionato Europeo sarà poi un ulteriore stimolo per i piloti Pirelli, decisi a cogliere l’opportunità di una vittoria di rilevanza internazionale oltre che decisiva per il destino del titolo tricolore per le 2 ruote motrici. Da segnalare anche che il Rally di Roma Capitale avrà una appendice a percorso ridotto, ovviamente con graduatoria separata, valevole per la Coppa Rally della zona geografica che spazia dal Lazio alla Calabria (Zona 8) e quindi anche per il corrispondente Trofeo Pirelli Accademia CRZ, destinato a tutti i tipi di vetture e ai piloti impegnati nei rally nazionali.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

