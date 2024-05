PALERMO (ITALPRESS) – La mitica Targa Florio ha acceso ancor di più la già serratissima lotta al vertice del principale trofeo indetto da Pirelli per i rallysti italiani, il Pirelli Star Rally 4 Top 2024. Sulle strade delle Madonie un superlativo Christopher Lucchesi l’ha spuntata per appena mezzo secondo su Edoardo De Antoni con Giorgio Cogni alle loro spalle comunque poco lontano. Così dopo tre delle sette gare in calendario i tre piloti vestiti con le tute Pirelli Sparco sono virtualmente sullo stesso identico piano (una vittoria e un secondo posto ciascuno) con il terzo risultato a fare per ora la differenza, ma probabilmente destinato ad essere per tutti lo scarto previsto dal regolamento. Il piazzamento siciliano ha permesso a Giorgio Cogni di mantenere il comando della graduatoria davanti a Lucchesi, mentre De Antoni resta in coda al trio in conseguenza del ritiro di Alba. Quarto posto di gara e in classifica generale per un positivo Denis Vigliaturo. Christopher Lucchesi è stato il migliore dei trofeisti sin dal via, grazie alla perfetta sintonia con la vettura e con le Pirelli PZero RA5 che sono state la scelta comune di tutti i protagonisti principali. Arrivato a fine prima giornata al comando fra le due ruote motrici e con il tris dei pirelliani racchiuso in appena 8″, Lucchesi ha ingaggiato un furioso testa a testa con De Antoni mentre Cogni restava in agguato nella loro scia. Arrivato a 8″ di vantaggio su De Antoni e 12″ su Cogni, Lucchesi resisteva poi al grandissimo finale di De Antoni, capace di rosicchiargli oltre 7″ nei due passaggi sulla insidiosissima prova di Castelbuono. Prossimo appuntamento della serie legata al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco il Rally Due Valli in programma a fine giugno. Il Rally Targa Florio era valevole anche per la il Trofeo Pirelli Accademia CRZ della zona siciliana (Zona 9), che conta un seguito notevolissimo. Fra le Rally4 splendida prova di Gaspare Agrò, pesantemente attardato sull’ultima prova speciale con conseguente sorpasso di Ernesto Riolo, ora al vertice della graduatoria di classe, mentre nella classe R2 nuovo successo per Rosario Cannino davanti a Jerry Pio Mingoia, che così ora occupano i primi due posti della categoria RC4N. Fra le Rally5 successo e sorpasso al vertice per Emanuele La Torre su Andrea Licata con Federica Campochiaro ottima terza. Nella categoria 2RM Classic vittoria e primato per Samuele Cannarella (Peugeot 106 N2).

