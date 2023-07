ROMA (ITALPRESS) – Il Rally del Casentino ha apparecchiato un gran finale per l’International Rally Cup (IRC) 2023 confermando il pistoiese Emanuele Danesi al vertice fra gli iscritti al Pirelli Star Rally4 nel raggruppamento Due ruote motrici Prestige, che vede fra le protagoniste le vetture Rally4, e proiettando in testa al raggruppamento Due ruote motrici Sport, riservato alle vetture Rally4/R2, il suo concittadino Daniele Campanaro. Ma in entrambe le classifiche la situazione resta apertissima. Fra quelli con le vetture Rally4 si è assistito al previsto attacco di Giacomo Guglielmini nei confronti di Emanuele Danesi e di Lorenzo Sardelli. Il modenese, impegnato a colmare il distacco dovuto al ritiro nel primo rally della serie, ha concesso ben poco ai rivali staccando di 1′ il guardingo Danesi, mentre Sardelli non ha fatto in tempo a gioire dei punti di Power Stage conquistati perchè costretto al ritiro nel tratto cronometrato successivo.

A questo punto, con una classifica che si è accorciata e con 75 punti in palio nel rally che concluderà la serie, l’aritmetica vede ancora in corsa nove piloti per la vittoria anche se la logica indica nei primi tre i principali candidati.

Fra le R2 la nuova puntata del serrato braccio di ferro del trio composto dall’aostano Alberto Branche, dal bergamasco Mirko Carrara e dal pistoiese Daniele Campanaro, sin qui monopolizzatori in ordine sparso del podio di gara, ha visto l’irruzione del senese Luigi Caneschi che ha fatto meglio di tutti, ma con Campanaro che con il secondo posto e il successo nella Power Stage si è catapultato al vertice della classifica stagionale scavalcando in un sol colpo sia Mirko Carrara, terzo al traguardo, che l’ex leader Alberto Branche, costretto al ritiro nel finale. Anche in questo raggruppamento massima incertezza sul verdetto finale, con i quattro piloti citati comunque grandi favoriti in vista dell’appuntamento conclusivo del Rally di Schio, nel prossimo novembre.

