MILANO (ITALPRESS) – Al Rally Vermentino e Nuraghi, quarto dei sei appuntamenti del Pirelli Star Rally 4 CIRT e del Campionato Italiano Rally Terra, rocambolesco finale dopo una gara molto intensa disputata sulle strade della Gallura, già teatro della prova italiana del Campionato del Mondo Rally. Nel consueto affollato schieramento di vetture Rally 4 calzate con gli specifici pneumatici da terra Pirelli Scorpion l’avvio è stato un duello sul filo del secondo fra Nicolò Marchioro – recente vincitore dell’edizione ’22-’23 del Pirelli Star Rally4 Raceday – e il leader del campionato e già campione italiano junior Giorgio Cogni, mentre il fiorentino Lorenzo Ancillotti e l’aretino Davide Bartolini si giocavano la terza piazza con Nicola Cazzaro, che per l’occasione disponeva di una Opel Corsa Rally4 a differenza di tutti gli altri protagonisti che correvano con le Peugeot 208 Rally4. La svolta nel duello al vertice si aveva nella quarta prova speciale, quando i primi due erano divisi da appena 7 decimi di secondo. Il piacentino forava perdendo 43″, scavalcato anche da Lorenzo Ancillotti, che nel frattempo aveva staccato Bartolini (a sua volta vittima di una foratura) e Cazzaro.

Sulla sesta e conclusiva prova speciale, Cogni riconquistava la seconda posizione aumentando così il suo vantaggio nella classifica stagionale su Ancillotti, che ha concluso alle sue spalle ed ha preceduto nell’ordine Bartolini e Cazzaro.

Il Rally Vermentino e Nuraghi era anche valevole per la Zona 9 (Sardegna) del Trofeo Pirelli Accademia CRZ e per questa classifica ha visto imporsi Auro Siddi (Skoda Fabia Evo R5) che con questo risultato resta in corsa per il titolo di zona.

Prossimo appuntamento per il Campionato Italiano Rally Terra il 20-22 ottobre con il Rally delle Marche.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

