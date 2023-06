ROMA (ITALPRESS) – Pirelli è pronta a scendere in pista a Donington Park, circuito che nel fine settimana ospiterà i piloti delle classi WorldSBK e WorldSSP per il sesto round del Campionato Mondiale FIM Superbike. Per questo appuntamento, la casa di pneumatici italiana ha scelto quasi esclusivamente soluzioni di gamma, ovvero pneumatici regolarmente presenti sul mercato ed acquistabili da tutti i motociclisti. Unica eccezione è quella costituita dalla posteriore di sviluppo SCX B0800 che in Inghilterra sarà presente per proseguire il lavoro di confronto con la SCX di gamma. Sia nel WorldSBK che nel WorldSSP, Pirelli ha deciso di puntare su soluzioni posteriori morbide in mescola SCX e SC0, quest’ultima più protetta rispetto alla SCX e opzione più valida in caso di temperature più basse o se la nuova superficie dovesse presentarsi piuttosto abrasiva. “La novità di quest’anno a Donington è senz’altro il nuovo asfalto – le parole di Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli – La riasfaltatura sembra aver reso più uniforme la superficie ed aver ottimizzato il drenaggio in caso di pioggia, ma al contempo è aumentata anche l’abrasività. Anche se un nuovo asfalto costituisce sempre un’incognita importante per i costruttori di pneumatici, in questo caso siamo abbastanza sereni perchè i feedback dei piloti del British Superbike, campionato monogomma Pirelli, che hanno corso qui a maggio sono stati molto positivi. In particolare, è stato apprezzato l’incremento importante di grip e la maggiore omogeneità della superficie e i risultati si sono visti anche in termini di tempi visto che sono stati realizzati molti nuovi giri record, in alcuni casi anche con miglioramenti notevoli. Per contro, il nuovo asfalto sembra essere più aggressivo e questo potrebbe fa diventare la SC0 posteriore una soluzione chiave perchè più resistente rispetto alla SCX, non per altro è stata infatti la più utilizzata dai piloti del BSB. Mi aspetto comunque che, se ci saranno le condizioni metereologiche adatte, anche i piloti del WorldSBK possano far vedere tempi molto interessanti”.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

