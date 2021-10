MILANO (ITALPRESS) – Pirelli introduce numerose novità nella gamma racing arricchendola con nuovi prodotti e ampliando l’offerta di misure e mescole di alcuni pneumatici. Pirelli è infatti da sempre all’avanguardia nell’ambito della ricerca e sviluppo tecnologico del segmento racing e supersportivo, grazie anche al proprio impegno pluridecennale nel Campionato Mondiale FIM Superbike. In aggiunta alle novità dei prodotti per moto con calettamento da diciassette pollici, Pirelli presenta la sua prima gamma da competizione NHS dedicata ai motocicli con calettamento da dieci e dodici pollici, tra cui MiniGP, pitbike, minimotard e scooter. La nuova gamma include sia le soluzioni slick DIABLO Superbike che le soluzioni intagliate DIABLO Rain da utilizzare in caso di bagnato. Grazie alla partnership con FIM, Dorna Sports S.L. e Ohvale, Pirelli è Fornitore Unico di pneumatici per la FIM MiniGP World Series, un progetto nato per unificare le competizioni nazionali, regionali e continentali MiniGP di tutto il mondo, con l’obiettivo di creare una piattaforma di lancio per i giovani piloti pronti ad aumentare le loro abilità. A partire dalla FIM MiniGP World Series Final della stagione 2021, che si terrà il prossimo novembre a Valencia, i giovani piloti gareggeranno su Ohvale GP-0 160 equipaggiate esclusivamente con pneumatici DIABLO Superbike in mescola SC1 nelle misure anteriore 100/80-10 e posteriore 120/80-10.

Pirelli è da sempre promotrice di progetti a sostegno della crescita professionale di piloti provenienti da tutto il mondo, concretizzando per molti giovani l’opportunità di dimostrare le proprie capacità sulla scena racing internazionale grazie all’assegnazione di wildcards per il Campionato Mondiale FIM Superbike. Allo stesso tempo la fornitura di pneumatici per la Yamaha R3 bLU cRU European Cup, collaborazione iniziata nella stagione 2021, è l’ennesima dimostrazione dell’impegno di Pirelli nel mondo delle competizioni.

(ITALPRESS).