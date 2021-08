MAGNY-COURS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il prossimo fine settimana il Mondiale Superbike fa tappa in Francia dove, sul circuito di Nevers Magny-Cours, si svolgerà l’ottavo round stagionale. Il brand della P lunga metterà a disposizione dei piloti una nuova soluzione anteriore da bagnato per la classe WorldSBK in aggiunta a soluzioni di gamma e di sviluppo già conosciute, mentre la classe Supersport avrà a disposizione esclusivamente pneumatici di gamma.

Inaugurato oltre 60 anni fa, nel 1960, il circuito di Nevers Magny-Cours è caratterizzato da decelerazioni brusche e ripartenze, intervallate da rettilinei mediamente lunghi su una superficie collinare. Nella sua configurazione è previsto anche un hairpin (Adelaide), con una delle traiettorie più strette presenti tra i circuiti internazionali, da percorrersi in uscita da un rettilineo abbastanza veloce. L’asfalto presenta una superficie liscia e regolare e pertanto offre poco grip naturale, soprattutto in caso di basse temperature o di bagnato. Inoltre in alcuni punti i piloti sono chiamati ad effettuare frenate con dislivello mettendo alla prova l’anteriore. Nella classe WorldSBK i piloti potranno contare su 5 soluzioni anteriori e 6 posteriori, comprese le soluzioni slick, intermedie e da bagnato. Le opzioni slick per l’anteriore saranno due: la SC1 di gamma in mescola morbida e la soluzione di sviluppo SC1 A0508, che i piloti hanno avuto l’occasione di apprezzare nei round di Misano, Assen, Most e Navarra. In caso di maltempo, oltre alla Rain di gamma, Pirelli mette a disposizione anche la soluzione di sviluppo da bagnato in specifica A0593: presentata a Donington, questa mescola dovrebbe offrire maggior grip rispetto al prodotto di gamma, specialmente in ingresso curva e massimo angolo di piega, anche in condizioni di basse temperature o asfalti particolarmente lisci.

Le opzioni posteriori saranno invece sei. Anche in questo round saranno presenti la soluzione super morbida SCX di gamma e la morbida SC0 di gamma. Queste saranno accompagnate dalla soluzione di sviluppo SCX in specifica A0557, che presenta una nuova struttura in grado di migliorare il supporto e la stabilità in fase di accelerazione.

Per quanto riguarda le soluzioni da bagnato, a Magny-Cours Pirelli mette a disposizione dei piloti la soluzione posteriore di sviluppo con specifica X1251, presentata l’anno scorso su questo circuito, che utilizza una mescola sviluppata per offrire più grip in condizioni di bagnato ed in particolare alle basse temperature.

I piloti della classe WorldSSP potranno contare anche per questo appuntamento su due soluzioni di gamma slick per l’anteriore, la soluzione in mescola morbida SC1 e quella in mescola media SC2, oltre che su due soluzioni di gamma slick per il posteriore, quella in mescola super morbida SCX e la soluzione in mescola morbida SC0. Anche i piloti di questa classe avranno a disposizione la soluzione intermedia e la soluzione da bagnato.

(ITALPRESS).