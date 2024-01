ROMA (ITALPRESS) – Il 2024 del Motorsport Pirelli si apre con una netta vittoria nella prima gara dell’anno. Le gomme della P Lunga hanno infatti portato Michael Lengauer su Skoda Fabia sul gradino più alto del podio nel Jannerrallye in Austria, che tradizionalmente apre la stagione rallistica europea. Non solo: le prime otto posizioni della classifica generale sono state occupate da piloti che hanno utilizzato gomme Pirelli per tutta la gara o per parte di essa. “Anche quest’anno apriamo la stagione con una vittoria netta – commenta Terenzio Testoni, Pirelli Rally activity manager – La maggiore soddisfazione ci deriva dalla conferma che la nostra gamma è la più completa a disposizione sul mercato, tanto da essere stata preferita anche da piloti che erano partiti con gomme diverse e che nel corso della gara hanno optato per le nostre soluzioni per affrontare al meglio le diverse condizioni dello sfidante tracciato. Ora testa su Montecarlo, apertura di un Mondiale che si annuncia davvero interessante sotto ogni punto di vista”. Allo Jannerrallye, dominato da Lengauer già dalle prime prove della seconda giornata, sono state protagoniste al venerdì le slick P Zero RA in condizioni di asfalto umido, al sabato le Sottozero STZ-B, concepite per affrontare condizioni miste asfalto e neve, mentre la domenica sui fondi ad alto innevamento hanno prevalso le Sottozero Ice S16 con chiodi da 2 mm.

