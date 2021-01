MILANO (ITALPRESS) – La famiglia di pneumatici Pirelli Diablo Rosso apre il nuovo anno con numeri da record e celebra il raggiungimento di un’importante pietra miliare: oltre cinque milioni di pneumatici radiali venduti a partire dalla sua introduzione sul mercato nel 2008. Numeri di tutto rispetto che permettono al brand della P lunga di annunciare con grande soddisfazione e orgoglio la quarta generazione di questa famiglia di pneumatici con l’arrivo di Diablo Rosso IV, il nuovo prodotto supersportivo nato per continuare la storia di questo marchio di successo. Successore diretto di Diablo Rosso III, Diablo Rosso IV sposta ancora più in alto l’asticella della sportività di questa gamma di prodotti spingendone ai massimi livelli le qualità di maneggevolezza e grip, sia su asciutto che in condizioni di bagnato. Diablo RossoTM IV è dedicato ai motociclisti che amano uno stile di guida decisamente dinamico, che siano possessori di supersportive, hypernaked o crossover, e che cercano in un pneumatico un alto livello di grip, su ogni tipologia di asfalto e condizione climatica, feedback preciso e grande maneggevolezza per sfruttare al meglio le elevate performance della propria

moto.

(ITALPRESS).