Pirelli, a seguito della recente pubblicazione della prima parte del calendario di Formula 1 di quest’anno, ha annunciato le mescole per le otto gare iniziali della stagione di Formula 1 2020 – in Austria, Ungheria, Gran Bretagna, Spagna, Belgio e l’Italia. Il 5 e 12 luglio al Red Bull Ring i piloti avranno a disposizione le gomme C2 White, C3 Yellow e C4 Red. Stesse mescole anche per l’appuntamento dell’Hungaroring il 19 luglio. In occasione del primo round del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, il 2 agosto, le mescole saranno le C1 White, C2 Yellow e C3 Red. Una settimana dopo, però, saranno le C2 White, C3 Yellow e C4 Red ad essere usate. Pa la gara spagnola, invece, si tornerà ad usufruire delle C1 White, C2 Yellow e C3 Red. Per la gara belga di Spa-Francorchamps il 30 agosto e il GP d’Italia a Monza del 6 settembre.

“Con così tante variabili all’inizio di questa stagione ritardata e un calendario flessibile che non lascia molto tempo per reagire alle mutevoli circostanze, è stato concordato con i Team, l’organizzatore e la FIA di annunciare le nomination delle mescole per la prima Otto gare quest’anno tutte insieme. Come sempre, queste mescole sono state scelte per adattarsi al meglio alle caratteristiche del singolo circuito e offrire interessanti opportunità per la strategia di gara” spiega Mario Isola, responsabile F1 e car racing di Pirelli.

