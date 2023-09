MILANO (ITALPRESS) – Lo scorso weekend si sono concluse altre zone delle Coppe Rally Nazionali ACI Sport, e di conseguenza anche le corrispondenti del Trofeo Pirelli Accademia con l’attribuzione dei premi previsti dall’iniziativa Pirelli rivolta a supportare la base dei piloti privati italiani che ha fatto di Pirelli il marchio più diffuso e vincente in Italia. Definiti anche i piloti di tali zone che potranno partecipare a fine ottobre alla finale in gara unica della Coppa Italia Aci Sport, dove Pirelli mette in palio premi per circa 50.000 €.

TROFEO PIRELLI ACCADEMIA ZONA 7: Vincenzo Gelfusa, in coppia con Gianluca Girardi su Citroen Saxo N2, è il vincitore 2023 del Trofeo Pirelli Accademia CRZ della 7^zona – quella coinvolge Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia e Calabria. Il pilota classe 2000 di Pontecorvo ha conquistato la terza decisiva vittoria stagionale di categoria proprio nel conclusivo Rally del Gargano. Al secondo posto il 21enne frusinate Dennis Stracqualursi su Peugeot 208 Rally4, che ha preceduto Luca Dragone, diretto rivale di categoria di Gelfusa, e Giuseppe Bergantino su Skoda Fabia R5.

Proprio quest’ultimo è stato il vincitore assoluto sul Gargano, risultato che gli ha permesso anche di concludere al secondo posto nella graduatoria finale assoluta di ACI Sport alle spalle del neocampione di zona Giuseppe Testa, anch’egli pilota che corre con pneumatici Pirelli. Anche Mario Trotta (S1600) e Massimiliano Laudati (Rally4/R2) hanno conquistato il diritto a partecipare alla finale.

ROFEO PIRELLI ACCADEMIA ZONA 8: La zona siciliana, conclusasi con il Rally del Tirreno, è stata una beneficiata per i piloti palermitani che hanno conquistato i primi quattro posti, nell’ordine Rosario Cannino, Antonio Damiani, Giuseppe Gianfilippo e Giovanni Barreca. Rosario Cannino, che corre in coppia con Giuseppe Buscemi su una Peugeot 208 R2, riceverà sia il primo premio assoluto di zona (2.500€) che quello destinato al vincitore della classe R2 (1.000 €). Damiani, nato nel 2000, con la sua Peugeot 208 Rally4 si è anche imposto nella speciale classifica ACI Sport riservata ai piloti Under 25 davanti alla Renault Clio S1600 di Gianfilippo. Pass per la finale conquistato anche da Agostino Craparo (Mitsubishi N4), Salvatore Di Benedetto (R5) e Domenico Morreale (R3). Il titolo ACI Sport della Zona 8 è andato a Marco Pollara, altro pilota che gareggia con pneumatici Pirelli

