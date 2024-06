Pirateria audiovisiva, danni da 2 miliardi

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2023 è diminuita la platea dei pirati audiovisivi, così come il numero totale degli atti illeciti, ma il danno economico potenziale per le industrie dei contenuti e per il Sistema Paese rimane grave. Ne ha parlato Federico Bagnoli Rossi, presidente della Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, in un’intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/fsc/gtr