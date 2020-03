MILANO (ITALPRESS) – “Non dobbiamo pensare agli assenti ma concentrarci sulle nostre qualita’ e sul cercare di essere sempre squadra”. Stefano Pioli traccia la direzione alla vigilia del ritorno della semifinale di Coppa Italia fra Juventus e Milan all’Allianz Stadium. Rossoneri senza gli squalificati Ibrahimivic, Castillejo e Theo Hernandez oltre all’infortunato Donnarumma. Si riparte dall’1-1 di San Siro, quando la squadra di Sarri acciuffo’ il pari nel finale col rigore di Ronaldo. “E’ un risultato che da’ loro un piccolo vantaggio – ammette Pioli – ma abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari e dobbiamo prepararci con la mentalita’ di chi sa di avere i mezzi per poter mettere in difficolta’ l’avversario e arrivare in finale”. Nelle due sfide stagionali contro la Juve, del resto, il Milan ha tenuto testa a Ronaldo e soci. “A livello di prestazione non siamo stati inferiori – sottolinea ancora Pioli – e in partite cosi’ equilibrate i particolari, la cura del dettaglio fanno la differenza: se molli la presa anche solo per un attimo, rischi di pagarlo a caro prezzo”.

(ITALPRESS).