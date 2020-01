“La squadra sta bene mentalmente e fisicamente, anche se ci sono stati degli impegni ravvicinati. Arriva un Torino ferito che vorrà dimostrare la buona squadra, che in realtà è. Dobbiamo fare di tutto affinchè il nostro momento positivo continui”. L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, presenta così su Milan Tv la sfida di San Siro di domani sera contro il Torino valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Tra campionato e Coppa sono quattro le vittorie consecutive per i rossoneri, mentre è opposto l’umore del Torino, reduce dal pesante 7-0 subito in casa dall’Atalanta: “Hanno avuto una caduta pesante, ma avranno grande determinazione e spirito di rivalsa – ha detto Pioli – La svolta della nostra stagione deve essere sempre la prossima partita. Siamo concentrati su domani sera. Nei momenti difficili tutti hanno mantenuto la loro disponibilità. Ma possiamo, vogliamo e dobbiamo migliorare. Ci sono margini di miglioramento per far sì che la seconda fase della nostra stagione possa essere positiva. In questo mini-filotto di vittorie, la squadra ha aumentato i giri del motore”.

Spiccano in particolare Gianluigi Donnarumma e Ante Rebic: “Donnarumma? Ci sta dando una grande mano, sta dimostrando ancora le sue qualità. Ma dobbiamo cercare di impegnarlo meno ed essere più solidi. Rebic è tornato dalla sosta con più motivazioni e determinato. È stato bravo a farsi trovare pronto. Tutti devono ragionare così. I nostri tifosi sono stati fantastici, anche in una stagione dove non siamo stati protagonisti. Vogliamo toglierci delle soddisfazioni già da domani sera”.

