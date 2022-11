MILANO (ITALPRESS) – “Se gli avversari pensano di rivedere il Milan di Torino rimarranno delusi”. Lo ha detto il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida decisiva di Champions League contro il Salisburgo. “Dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione possibile – spiega in conferenza stampa l’allenatore dei campioni d’Italia, fresco di rinnovo – Servirà grande determinazione e lucidità nelle scelte. Far bene domani sera significherebbe tanto: il nostro primo obiettivo stagionale ce l’avevamo chiaro in testa, ci siamo costruiti questa occasione e la squadra sa riconoscere e gestire questi grandi impegni. Possiamo anche pareggiare? Non siamo una squadra capace di gestire o di andare in campo per risparmiare energie. Dobbiamo attaccare con compattezza ed equilibrio, affrontiamo un avversario pericoloso nelle ripartenze. E dobbiamo farlo senza cambiare il nostro gioco”. Una battuta su Leao, troppo impreciso a Torino: “E’ un grandissimo giocatore. Domani sarà al top della condizione e come tutti darà il massimo per raggiungere il nostro obiettivo”. Chiusura sul suo fresco rinnovo contrattuale: “Mi sono segnato quelli che mi hanno fatto i complimenti e quelli che non me li hanno fatti… Il merito è di tutti ed il club mi sta dando grande fiducia. Sono felicissimo del rinnovo ed ho ringraziato i giocatori perchè senza di loro non sarebbe stato possibile. Abbiamo iniziato il nostro percorso tre anni fa, ora ci teniamo tanto a passare il turno domani sera”.

– foto LivePhotoSport –

