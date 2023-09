MILANO (ITALPRESS) – Il Rally di Como – Trofeo Villa d’Este, valevole sia come penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Asfalto (CIRA) che come ultima gara della Coppa Rally Nazionali della Zona 2 (Lombaria e Liguria), ha riproposto la superiorità dei piloti Pirelli – che hanno anche occupato l’intero podio assoluto con nell’ordine Corrado Pinzano, il leader del Tricolore Stefano Albertini e Giuseppe Testa – e stabilito nel ventiseienne bergamasco Brian Capelli il vincitore di Zona del Trofeo Pirelli Accademia. Mattia Broggi, 28enne varesino, ha centrato a Como il suo obiettivo: risultare il migliore dei trofeisti e avvicinare il leader della classifica, il 32enne bresciano Gianluca Saresera, tanto da rimandare all’ultima gara della stagione la decisione sul nome del vincitore del Pirelli Star Rally4 legato al CIRA. I due arriveranno al conclusivo Rally di Bassano separati da 4 punti, esattamente quelli che Broggi potrà ottenere vincendo la categoria Rally4. Dal canto proprio il risultato di Como ha consegnato a Gianluca Saresera il premio di 3.000 euro come vincitore del Girone Ovest della serie davanti appunto a Broggi. Brian Capelli, in coppia con Fabio Albertazzi, su Renault Clio Rally5 è il vincitore 2023 del Trofeo Pirelli Accademia CRZ della 2^ zona. Il bergamasco ha conquistato a Como i punti decisivi per imporsi davanti a Lorenzo Lanteri (Peugeot 106 N2) e a Ludwig Ziliani (Renault Clio Super 1600), finiti a pari punti ma classificati nell’ordine per la discriminante dell’età. I tre potranno contendere anche il ricco montepremi Pirelli legato alla gara unica di finale della Coppa Italia, il Rally del Lazio di fine ottobre, a cui potranno partecipare di diritto anche i vincitori di classe Piero Porro (N5), Andrea Spataro (Rally2), Michele Barri (Rally4) e Manuel Bongiasca (Rally4/R2).

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]