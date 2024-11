ROMA (ITALPRESS) – Che siano state le doti dei piloti ad esaltare i pneumatici da asfalto Pirelli PZero o che siano stati i pneumatici italiani a esaltare le doti dei piloti e delle loro vetture, fatto sta che il Rally della Lanterna – prova unica di finale per l’assegnazione della Coppa Italia Rally 2024 – si è risolta in uno splendido trionfo dei piloti che utilizzavano Pirelli: sei su sei ai primi sei posti assoluti. Dopo un serratissimo testa a testa (solo 3″3 a dividerli al traguardo) il vincitore della Coppa Italia 2024 è il 28enne palermitano Marco Pollara (Skoda Fabia) davanti al pavese Giacomo Scattolon (Citroen C3). I due ex campioni italiani junior hanno dato vita a un confronto entusiasmante come spiega anche il conto delle prove speciali, tutte vinte dai piloti Pirelli: 4 per Scattolon, 3 per Pollara e 1 per Carmellino. Addirittura ancora più incerto il duello per il terzo posto, con Ivan Carmellino (unico dei sei a non essere anche iscritto al Trofeo Pirelli Accademia CRZ) che ha preceduto di soli 8 decimi di secondo il biellese Corrado Pinzano (Vw Polo). Nella loro scia, al quinto posto Francesco Aragno e al sesto Elwis Chentre, entrambi su Skoda. Il successo dei piloti Pirelli non si è limitato al vertice assoluto, ma è continuato anche nelle classi. Il 22enne piemontese Nicolò Ardizzone (Renault Clio) ha trionfato fra le vetture Rally5, mentre la lotta per il primo premio del Trofeo Pirelli Accademia CRZ per le due ruote motrici di vertice è andato al lecchese Moreno Cambiaghi davanti all’altra Peugeot 208 Rally4 del sassolese Lorenzo Grani e alla Clio R3 del leccese Giorgio Liguori. Fra gli altri iscritti al Trofeo Pirelli Accademia CRZ vincitori delle Coppa Italia di categoria vanno ricordati il lucchese Stefano Gaddini (Renault Clio S1600), l’albese Sergio Patetta (Peugeot 208 R2) e la ventottenne piemontese Michela Bettassa (Peugeot 106), prima della graduatoria femminile. Una nota particolare di merito anche per il giovane friulano Matteo Doretto (Peugeot 208 Rally4), terzo assoluto fra gli Under 25 dietro all’altrettanto promettente Davide Porta (Skoda Fabia) ma primo fra quelli al volante di vetture a due ruote motrici. Con la finale di Coppa Italia si è conclusa la stagione del Trofeo Pirelli Accademia CRZ 2024 che ha coinvolto ben 194 piloti e ha interessato 56 rally italiani, ripartiti da ACI Sport in 10 Zone geografiche. Il monomarca Pirelli ha distribuito un montepremi di quasi 140.000 euro, di cui 34.000 nella sola gara di finale. Il vincitore della Coppa Italia e della Zona 9 Marco Pollara è il pilota che ha ottenuto il maggior bottino economico con 13.000 euro, davanti a Elwis Chentre (vincitore di Zona 1 e Zona 2) con 9.500 e a Giacomo Scattolon (2° in finale e campione della Zona 3) con 9.000. Fra i piloti con le vetture a due ruote motrici, grazie agli ulteriori premi distribuiti dall’altra serie Pirelli Star Rally4, al vertice c’è Lorenzo Grani con 14.500 euro davanti a Moreno Cambiaghi con 10.500.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

