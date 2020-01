PIERO PELÙ TORNA CON “PUGILI FRAGILI”

MILANO (ITALPRESS) – Piero Pelù festeggia 40 anni di carriera. Quest’anno l’artista taglia un importante traguardo artistico e dà il via ai festeggiamenti salendo, per la prima volta come artista in gara, sul palco del 70° Festival di Sanremo con il brano “Gigante” (P.Pelù/P.Pelù-L.Chiaravalli), che sarà contenuto nel nuovo album di inediti “Pugili fragili” (Sony Legacy), in uscita il 21 febbraio.

L’album, il ventesimo lavoro di studio tra Litfiba e Piero solista, sarà disponibile in pre-order da venerdì 31 gennaio.

