MILANO (ITALPRESS) – “Tutte le persone che gli hanno voluto bene si sono sentite toccate in qualche modo dalla sua generosità e grandezza, però ragazzi da stasera, da domani, noi facciamo un click e torniamo a essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita. Da domani torniamo a essere quello che siamo sempre stati. Lui rimarrà sempre, sempre, sempre, nei nostri cuori. Continueremo a fare il nostro lavoro”.

Così Pier Silvio Berlusconi che, dopo i funerali al Duomo di Milano, si è spostato in Mediaset dove tutti i dipendenti gli hanno fatto una sorpresa aspettandolo alla fine dell’orario

di lavoro. Così ha improvvisato un ringraziamento e poi ha concluso: “Noi siamo e saremo sempre una prova di libertà”.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Mediaset-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]