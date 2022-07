BARI (ITALPRESS) – “I mondiali di orienteering saranno un ulteriore evento sportivo che porterà il nostro territorio alla ribalta in tutti i continenti”. Queste le parole di Raffaele Piemontese, vicepresidente regionale e assessore con deleghe, tra le altre, al Bilancio, alla Programmazione e allo Sport per Tutti, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei Mondiali Master di Orienteering che si disputeranno sul Gargano dall’8 al 16 luglio con il sostegno della Regione Puglia e la sinergia di ben 14 Comuni.

“Avremo – prosegue Piemontese – un ritorno concreto, perchè, oltre ai 3000 atleti che affolleranno il Gargano, ci saranno i loro accompagnatori e vi sarà quindi un circuito quotidiano di circa 5000 persone che vivranno il nostro territorio in quei giorni e che quindi lo conosceranno e apprezzeranno”.

“Dopo i mondiali – conclude – questa carovana si sposterà anche su Bari e verso il sud della Puglia. Abbiamo costruito un evento sportivo complessivo che terrà assieme marketing territoriale, salute, benessere e aspetti che riguardano il turismo più complessivamente inteso. Sport, turismo, benessere sono un mix vincente per la Puglia”.

– foto: xa2ROMA

