MILANO (ITALPRESS) – Serviva più coraggio in manovra sulle energie rinnovabili? “Fondamentalmente no perché il progetto ormai è indicato. Stiamo andando avanti abbastanza abbastanza bene sul fronte rinnovabili, quindi l’obiettivo degli 80 gigawatt al 2030 è raggiungibile”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine dell’assemblea pubblica di Federchimica in corso a Milano. “Dovremmo fare alcune azioni in particolare per quanto riguarda il re-powering degli impianti a fine incentivo, però devo dire che non mi aspettavo di più”, ha aggiunto.

“Al primo Consiglio dei ministri utile che non è quello di domani perché domani c’è un provvedimento dove saremo impegnati sulla questione della sicurezza sul lavoro, ma credo che la prossima settimana potrebbe essere un momento buono”, ha aggiunto rispondendo alla domanda sul decreto energia che dovrebbe mitigare il prezzo del gas.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).