Pichetto “Per il nucleare serve tempo, lavoriamo per contrastare il cambiamento climatico”

MESSAPICA (BRINDISI) (ITALPRESS) – “Il nucleare? Non prima del 2034 l’Italia potrà utilizzarlo per rendersi energicamente indipendente”. Queste le parole del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto nel corso della kermesse socio-economica e politica “La Piazza – Il Bene Comune”.

“Posso prevedere che prima della metà del prossimo decennio il nucleare non possa diventare una fonte tale da garantire all’Italia una indipendenza energetica. Questo perché – ammette Pichetto Fratin – ci sono dei tempi tecnici e di sviluppo dei nuovi reattori, in questo momento siamo solo nella fase di definizione delle regole. Non possiamo lanciare proclami sui tempi, che devono essere rispettati”.

Il cambiamento climatico? “Stiamo cercando di contrastarlo – ha concluso il Ministro – riducendo le emissioni con l’aumento delle energie rinnovabili, oltre a una serie di azioni che stiamo portando avanti come lo sviluppo del verde l’adattamento dei territori”.

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(ITALPRESS).