ROMA (ITALPRESS) – “Noi non abbiamo più bisogno di acquistare dalla Russia, in questo momento stiamo acquistando gas da tutto il mondo, abbiamo il 46-47% della domanda di gas coperta da rigassificatori. Il problema Russia non si pone”. Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, a margine di Atreju.
– Foto IPA Agency –
