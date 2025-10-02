Pichetto “Nel dl energia primi interventi di sollievo”

ROMA (ITALPRESS) – “Nell’attuale proposta di decreto energia, che tra qualche giorno può andare in Consiglio dei ministri, c’è una risposta generale che riguarda la differenza tra il prezzo internazionale, il cosiddetto Ttf olandese, e il prezzo italiano che è superiore. Questo è un primo intervento di sollievo, anche se mi rendo conto che non è risolutivo di nulla, però ogni goccia serve a riempire il bicchiere”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine della convention organizzata da Confartigianato a Domus de Maria (Cagliari). “Poi a livello di Governo, anche con un confronto serrato con le organizzazioni che rappresentano il sistema produttivo come Confartigianato, stiamo lavorando per darci un percorso che sia compatibile con le condizioni, anche di bilancio, del nostro Paese”, ha aggiunto.

“Ci rendiamo perfettamente conto che c’è una difficoltà enorme su tutto il mondo produttivo medio che è il grande consumatore di energia, la manifattura italiana, la forza di questo paese. Pertanto vedremo come governo di fare un intervento che trovi il modo di accompagnare il nostro sistema verso il futuro”, ha concluso il ministro.

foto IPA Agency

