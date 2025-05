Piazza San Pietro gremita per Papa Leone XIV, immagini da elicottero

ROMA (ITALPRESS) - Bagno di folla in piazza San Pietro per il primo Regina Caeli di Papa Leone XIV, come dimostrano le immagini girate dall'elicottero della Polizia di Stato. mgg/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato)