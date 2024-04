MILANO (ITALPRESS) – Chiusura positiva a Piazza Affari al termine di una seduta che si era già aperta tonica. L’indice Ftse Mib segna un +0,56% a quota 33.954 punti, mentre l’Ftse Italia All Share guadagna lo 0,53% a quota 36.110 punti. In lieve ribasso invece l’Ftse Star, che lascia sul terreno lo 0,11% a quota 46.712 punti. I mercati erano partiti molto tonici dimostrando di non temere la possibilità di un’escalation in Medio Oriente. Gli investitori rimangono quindi cautamente ottimisti, guadando sempre alla politica monetaria delle banche centrali in vista del possibile e probabile taglio dei tassi a giugno.

A Milano in evidenza soprattutto Prysmian, dopo l’annuncio dell’acquisizione di Encore Wire. Bene anche le banche mentre le vendite hanno riguardato le utilities e i titoli energetici che scontano la debolezza del greggio. Per quanto riguarda le materie prime, in calo il prezzo del petrolio, con il Brent ce cede circa un punto a quota 89,1 dollari al barile, mentre il Wti si porta a 84,3 dollari. Torna a salire invece il prezzo del gas naturale, che sul mercato di Amsterdam scambia a 31,3 euro al MWh.

Lo spread fra Btp e Bund tedeschi chiude a quota 140 punti, con il rendimento del decennale al 3,82%. Tra i titoli del listino milanese, fra i maggiori rialzi Prysmian che guadagna 4,4 punti, ma in rialzo anche Stellantis, Leonardo e Brunello Cucinelli.

Per quanto riguarda invece i segni meno, fra i maggiori ribassi Amplifon che cede 1,8 punti, ma in calo anche Erg, Tenaris e Terna. Anche le altre principali Borse europee archiviano gli scambi positive, nonostante l’avvio in altalena a Wall Street, dove affonda il titolo Trump Media con un -14,8%. Tra le piazze finanziarie, Parigi segna un +0,43%, Francoforte guadagna lo 0,54%, mentre Londra è negativa e cede lo 0,45%.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

