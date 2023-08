MILANO (ITALPRESS) – Chiusura in rialzo a Piazza Affari al termine di una seduta che si era già aperta con il segno più. L’indice Ftse Mib segna un +1,31% a quota 28.308 punti, mentre l’Ftse Italia All Share guadana l’1,24% a quota 30.308 punti.

In rialzo anche l’Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,34% a quota 45.098 punti. A Milano il rimbalzo dei bancari guida il progresso di giornata dopo la chiusura negativa di ieri, dopo le correzioni alla tassa sugli extra profitti, che dimezza l’impatto previsto sulle banche. Quelle quotate sul listino principale hannno recuperato oltre 4 miliardi di capitalizzazione. Sale intanto l’attesa per i dati sull’inflazione Usa, con gli investitori che si chiedono quando la Fed inizierà a tagliare i tassi. Per quanto riguarda le materie prime, torna a crescere il prezzo del petrolio, dopo i tagli alla produzione di Russia e Arabia Saudita. Il Brent tocca quota 87,16 dollari al barile, mentre il Wti sale a 84,03 dollari. Anche il prezzo del gas naturale torna a crescere sensibilmente e sul mercato di Amsterdam quota a 39,6 euro al MWh, con un rialzo del 27% rispetto a ieri. Lo spread fra Btp e Bund tedeschi chiude a quota 167 punti, con il rendimento del decennale al 4,13%. Tra i titoli del listino milanese, fra i maggiori rialzi Finecobank che guadagna 7,1 punti, ma in rialzo anche Telecom Italia, Banco Bpm e Unicredit. Per quanto riguarda invece i segni meno, fra i maggiori ribassi Generali che cede 1,1 punti, ma in calo anche Iveco Group, Amplifon e Stellantis. Anche le altre principali Borse europee archiviano gli scambi in terreno positivo, sulla scia dell’avvio con il segno vede a Wall Street. Tra le piazze finanziarie, Parigi chiude a +0,72%, Francoforte guadagna lo 0,48% mentre Londra avanza dello 0,83%.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

