BOLOGNA (ITALPRESS) – Riflettori accesi sui Campionati Italiani di scherma paralimpica e non vedenti 2024. Oggi a Bologna, presso la Sala Stampa della Regione Emilia Romagna, è stata presentata ufficialmente la kermesse tricolore in programma da venerdì 10 a domenica 12 maggio a San Lazzaro di Savena. Un appuntamento speciale, che celebra i 25 anni d’attività della Zinella Scherma, società che ha dato i natali schermistici – tra gli altri – ai campioni del mondo Emanuele Lambertini (in forza alle Fiamme Oro) e Leonardo Rigo, entrambi presenti questa mattina e promotori di un appello al pubblico affinchè accorra numeroso al PalaSavena per rendere il giusto omaggio ai grandi protagonisti dei Campionati Italiani, alcuni dei quali in lizza – o già qualificati – per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024. “Portiamo a San Lazzaro di Savena un evento dai notevoli contenuti tecnici e non soltanto, per il livello che il nostro movimento paralimpico ha raggiunto negli anni”, ha detto il presidente della Federazione Italia Scherma, Paolo Azzi, oggi a Bologna insieme al Consigliere federale Alberto Ancarani, referente del settore paralimpico. “Ci aspettano tre giornate di grande scherma, in cui saranno in pedana quasi tutti i medagliati del Mondiale di Terni e del recente Europeo di Parigi – ha aggiunto Azzi – Uno spettacolo che metterà sempre più in risalto il fascino di questa disciplina, esaltato dalla FIS nella recente Festa Paralimpica svolta a Riccione nel corso del Gran Premio Giovanissimi e volta ad avvicinare sempre più la scherma in carrozzina e non vedenti alle categorie Under 14”, L’entusiasmo e l’attesa per questo evento sono stati espressi in conferenza stampa da Giammaria Manghi, capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia Romagna, da Melissa Milani, Presidente del CIP Emilia Romagna, e da Magda Melandri, che presiede la Zinella Scherma e ha rivolto “un ringraziamento alla Federscherma per averci scelto per organizzare una competizione così importante, in cui metteremo in campo tutta l’esperienza acquisita in questi anni e ripagare la fiducia che ci è stata accordata”. I Campionati Italiani di scherma paralimpica e non vedenti 2024 godranno di una grande copertura mediatica: da venerdì a domenica, per tre giorni, dalle ore 14.25 alle 17, diretta su RAI Sport per scoprire i vincitori dei 20 titoli in palio.

