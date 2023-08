MILANO (ITALPRESS) – Chiusura in rialzo a Piazza Affari al termine di una seduta che si era già aperta con il segno più. L’indice Ftse Mib segna un +0,94% a quota 28.575 punti, stesso incremento per l’Ftse Italia All Share che sale a quota 30.593 punti. In rialzo anche l’Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,19% a quota 45.182 punti.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).