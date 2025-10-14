Piantedosi “Riflettere su difficoltà del lavoro delle forze dell’ordine”

ROMA - La Presidente del Consiglio riceve a Palazzo Chigi il premier di Malta Dichiarazioni alla stampa. Nella foto Matteo Piantedosi

ROMA (ITALPRESS) – “Tutti dovremmo riflettere sulla difficoltà del lavoro che fanno le forze di polizia, e che troppo spesso viene sottovalutato”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, parlando con i giornalisti in merito alla morte di tre carabinieri nel Veronese.
“Interventi come questo vengono visti come ordinari, quotidiani, abbiamo l’idea che possano essere un’azione quasi normale, e invece poi si nasconde il rischio, anche tragico”.
“Era inimmaginabile che ci fosse un livello di aggressività di questo tipo. E’ il momento di unirci nel dolore, poi faremo le analisi giuste ma soprattutto staremo vicini ai familiari – ha spiegato Piantedosi -. E’ stato un atto proditorio, quasi premeditato, ma sono le prime ricostruzioni, è giusto che gli inquirenti facciano il loro lavoro”, ha aggiunto, in merito ai tre fermi per l’esplosione.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE