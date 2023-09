PALERMO (ITALPRESS) – “Contro i femminicidi si può fare molto, soprattutto dal punto di vista culturale: è importante parlarne e sono importanti i messaggi come quello inviato dal presidente della Repubblica. Noi perseguiamo e reprimiamo questi reati con la legge e con l’opera delle forze dell’ordine, ma bisogna puntare sempre di più sulla scuola e sui modelli culturali per fare in modo che questo fenomeno sia sempre più estraneo alla nostra civiltà”. Così, in riferimento all’ennesimo femminicidio avvenuto in provincia di Trapani, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine dell’inaugurazione di un bene confiscato alla mafia a Palermo.

