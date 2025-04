Piantedosi “Numeri come mai in precedenza, il piano per la sicurezza ha funzionato”

ROMA (ITALPRESS) – “Numeri come mai in precedenza. Ieri abbiamo avuto una concentrazione importante anche con le iniziative previste per il 25 aprile. Un piano di sicurezza che comunque continua perché adesso ci sarà il Giubileo degli adolescenti con 100 mila persone prenotate a partecipare. Anche Santa Maria Maggiore dopo la sepoltura di Papa Francesco diventerà adesso un secondo riferimento dopo piazza San Pietro. Abbiamo dato un buon esempio del sistema italiano”. Lo ha detto dialogando con i giornalisti il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi commentando il piano di sicurezza e viabilità per i funerali del pontefice.

