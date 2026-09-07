Piantedosi “Valuteremo se prorogare lo stop a Schengen con la Spagna”

ROMA (ITALPRESS) – “Sulla sicurezza si gioca una partita importante e non vanno messi in contrapposizione i risultati, la realtà dei fatti, rispetto a quella che è la percezione, noi stiamo ottenendo dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti: un calo significativo dei reati per il secondo anno di seguito, stiamo potenziando gli organici, stiamo attuando delle politiche di sicurezza molto importanti, ma la domanda di sicurezza rimane sempre molto alta”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ospite di “Agorà”, Rai Tre.

“La soluzione è andare avanti con le nostre politiche” ha aggiunto Piantedosi “noi stiamo differenziando i campi di azione, non solo presidio del territorio e aumento dell’organico, ma stiamo utilizzando degli strumenti finanziari, per dare ai comuni la possibilità di risolvere dei problemi che sono un pre condizione della cornice di sicurezza”.

“Quanto resterà in vigore il controllo alle frontiere con la Spagna? Vediamo, l’ultimo provvedimento scadrà la prossima settimana poi faremo una valutazione seria, obiettiva, come abbiamo fatto finora. Questa iniziativa ci ha fatto intercettare diverse persone che cercavano di entrare irregolarmente sul territorio italiano provenienti dalla Spagna”, ha ribadito.

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