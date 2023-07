Piantedosi “In Sicilia il 40% del patrimonio di beni confiscati”

PALERMO (ITALPRESS) - “La Sicilia è fornitrice di materia prima importante in tema di beni confiscati, circa il 40% del patrimonio nazionale. Contiamo di occupare uno spazio significativo soprattutto per quanto riguarda la destinazione dei beni a presidi di forze di polizia: con i patrimoni delle mafie si creano i presupposti perché possano funzionare meglio sistema giudiziario e sistema di polizia”. Lo sottolinea il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a margine della sottoscrizione di un accordo tra Regione Siciliana e Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (Anbsc), siglato presso la Prefettura di Palermo. xd8/pc/gsl